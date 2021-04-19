



مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 .. دخل النجم احمد السقا دراما رمضان 2021 بعمل قوي شاركه خلاله الفنان أمير كرارة والجميلة مي عمر.





مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6





ونال مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 إعجاب الكثيرين بعدما اشتعلت أحداث الحلقة التي تضمنت ذهاب عزيزة "منة فضالى" وابنتها رغدة "ملك أحمد زاهر" إلى سرايا أخيها عساف "أحمد السقا".





ملخص مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6





وذهبت منة فضالي خلال مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 للاطمئنان على أحمد السقا الذي قابلها بعصبية قبل تدخل رغدة وتخبره بأن والدتها مريضة وتخشى الموت دون أن تصالحه.





أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6





وأكد أحمد السقا الذي يبدع في شخصية "عساف" على أنه لن يصفى لها خلال أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 إلى أنه أبدى استعداده مع مع رغدة.





جليلة تحب كرارة ضمن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6





وجلست جليلة ضمن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 مع حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش" حيث عاتبوها على تصرفها ودافعت عن نفسها قائلة: "كنت سعيدة مع غفران".





خروج عساف أوزمة جليلة في الحلقة 6





وأوضحت جليلة في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 أن خروج عساف السجن لخبط كل الأمور مبدية حبها لأمير كرارة ليغضبا ويتركاها وتدخل والدتها "سلوى عثمان" وتنصحها بالعودة الى منزل زوجها.





مشاهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6





كما تضمن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 مقابلة بكرى "عماد زيادة" عساف حيث أخبره بموافقته على إعطائه 18 مليون، ولكن بشرط نزول غجر زلط للعيش في أرض عساف.





طلب بكري في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6





وطلب بكري ضمن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6 أن يسمح لهم بالتملك في الأرض مقابل أي مبلغ يحدده، إلا أن عساف لم يوافق على الطلب الثانى، ويتعهد بأنه عندما تعود له زوجته جليلة ويموت غفران سيجعله يتملك في الأرض هو والغجر.





عودة جليلة في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6





وعادت "غفران" إلى منزل أحمد السقا "عساف"، الذي فوجئ بأنها موجوده بمنزله لتنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 6.





مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب





يعرض المسلسل على قناة ON في الـ7.45 مساء، ويعاد الـ4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما في تمام الـ مساء ويعاد في الـ10.15 صباحاً و3.30 عصراً.





أبطال مسلسل نسل الأغراب





يُذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من إخراج محمد سامى، وبطولة أحمد السقا، ويشاركه نجوم كبيرة على رأسهم أمير كرارة، ومي عمر، وفردوس عبد الحميد، دياب، ونجلاء بدر، إدوارد، وأحمد مالك.



















