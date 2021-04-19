حصاد وأرقام مجموعة الصعيد خلال 21 جولة بدورى القسم الثاني



الشرقية للدخان أقل الفرق هزيمة برصيد مباراتين بينما طهطا أكثر الفرق هزيمة .



تم تسجيل 321 هدف خلال الحادي والعشرين جولة .



اقوى هجوم الشرقية للدخان برصيد 30 هدف



واضعف هجوم تليفونات بني سويف برصيد 12 هدف



اقوى دفاع المنيا وتليفونات بنى سويف 14 هدف واضعف دفاع طهطا 36 هدف.



6 فرق لم تغير الأجهزة الفنية وهي :



الشرقية للدخان علاء ابراهيم، سوهاج أحمد خلف، تليفونات بني سويف محمد جمال، المنيا

شديد قناوي، شباب سمسطا على حسن رمضان،

أسمنت أسيوط هيسم صالح .



هدافي المجموعة الأولى



1- إسلام عبد الراضي ديروط 13 هدف

2- محمد حسن الدخان 9 اهداف

3- فرغلي بالو ديروط 8 اهداف

4- مراد صبري الألومنيوم 7 اهداف

5- اسلام كمال الإعلاميين 7 اهداف

6- محمد سمارة المنيا 6 اهداف

وأربعة لاعبين برصيد5 اهداف

1- محمد ناجح سوهاج

2- فتحي عثمان المنيا

3- محمد الفيل الدخان

4- أحمد سليمان أسمنت أسيوط

5 لاعبين برصيد4 اهداف

1- شهاب شفيق شبان قنا

2- معتز محروس بنى سويف

3- محمد عبد الحميد ميدو الألومنيوم

4- محمد عيد أسمنت أسيوط

5- جاستين آرثر ديروط



وتمكن 18 لاعب من تسجيل 3 أهداف



1- محمد حسين كيما

2- محمد دياب بترول أسيوط

3- أسامة خليل سوهاج

4- أحمد حمودي الألومنيوم

5- وائل على الألومنيوم

6- اسلام فتحي الدخان

7- محمد جمال كوليبالي شباب سمسطا

8- يوسف جارا شباب سمسطا

9- عبد الله دومنيك قنا

10- عبد الرحمن مكرم أسمنت أسيوط

11- سويف عطاى طهطا

12- محمد مصطفى طهطا

13- فالكو طهطا

14- بلال زكريا المنيا

15- محمود عبد العاطي المنيا

16- حسين خالد الفيوم

17- أنس محمد الفيوم

18- أحمد كمال الإعلاميين



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 45 نقطة

2- الألومنيوم 38 نقطة

3- المنيا 38 نقطة

4- بنى سويف 36 نقطة

5- ديروط 32 نقطة

6- الإعلاميين 31 نقطة

7- سوهاج 28 نقطة

8- قنا28 نقطة

9- البترول 25 نقطة

10- الفيوم 25 نقطة

11- تليفونات بني سويف 23 نقطة

12- شبان قنا 23 نقطة

13- شباب سمسطا 22 نقطة

14- كيما اسوان 18 نقطة

15- أسمنت أسيوط 17 نقطة

16- طهطا 15 نقطة



أقيمت 168 مباراة حتى الجولة الحادي والعشرون للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني تحقق الفوز في 108 مباراة والتعادل في 60 مباراة منهم 33 تعادل ايجابي و27 تعادل سلبى.اكثر فريق تحقيق الفوز الشرقية للدخان 13 مباراة وأقل تحقيق الفوز أسمنت أسيوط وطهطا وكيما اسوان 3 انتصارات، ويعد بترول أسيوط صاحب النصيب الاكبر من التعادل برصيد 10 مباريات بينما فريق الشرقية للدخان وطهطا أقل الفرق برصيد 6 مباريات.