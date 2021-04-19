عودة حركة القطارات في الاتجاهين بمنطقة حادث قطار بنها

تمكنت أجهزة السكة الحديد ومحافظة القليوبية، من إعادة حركة القطارات لوضعها الطبيعي، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى شهد حادث قطار بنها، أمس.



ومر أول قطار على السكة الحديد من مكان الحادث عقب عملية الإصلاح واستبدال القضبان بقضبان جديدة مع الاستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة مع فرض كردون أمنب بالمنطقة.



فيما مر قطار قادم من القاهرة على القضبان الجديدة التي جرى تركيبها، اليوم، لتعود الحركة لوضعها الطبيعى عقب إصلاح شريط السكة الحديد واستبدال القضبان بأخري جديدة.



