موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7 والقنوات الناقلة





مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7 .. اشتعلت أحداث المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا ومع أمير كرارة ومي عمر قبل عرض الحلقة السابعة اليوم.





مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7





ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7 عقب اشتعال الأحداث بعد عرض الحلقة السادسة ورفض "عساف" مصالحة أخته عزيزة.





أحداث ما قبل عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة





وتضمنت الأحداث التي سبقت مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7 ذهاب منة فضالي لاطمئنان على أحمد السقا الذي قابلها بعصبية قبل تدخل رغدة وتخبره بأن والدتها مريضة وتخشى الموت دون أن تصالحه.





عودة جليلة وعرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7





وعادت جليلة إلى منزل عساف قبل عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7 ليفاجأ احمد السقا بوجودها، ما يبشر بأحداث شيقة اليوم.





مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7





ويعرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 7 على قناة ON في الـ7.45 مساء، ويعاد الـ4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما في تمام الـ مساء ويعاد في الـ10.15 صباحاً و3.30 عصراً.





أبطال مسلسل نسل الأغراب





يُذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من إخراج محمد سامى، وبطولة أحمد السقا، ويشاركه نجوم كبيرة على رأسهم أمير كرارة، ومي عمر، وفردوس عبد الحميد، دياب، ونجلاء بدر، إدوارد، وأحمد مالك.



