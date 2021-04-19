لاعب كرة قدم سعودي ضيف الحلقة السابعة من "رامز عقله طار"

يحل مهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي "فهد المولد" اليوم، ضيفًا على برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار" الذي يقدمة الفنان رامز جلال في الحلقه السابعه في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر



ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.





من أبرز ضيوف البرنامج ويزو، جميله عوض، رمضان صبحي، دينا الشربيني