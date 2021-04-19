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مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:16 م
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 .. اشتعلت أحداث مسلسل الاختيار 2 بعد عرض الحلقة السادسة يوم أمس الأحد، والتي شهدت التخطيط لعمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش ومنشآت الدولة من قبل الأخوان.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7

وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 بعدما اشتعلت الأحداث، بعد عرض حلقة فض رابعة وما أعقبها من تشكيل الاخوان لعصابات مسلحة والهجوم على المنائس وأقسام الشرطة وتنفيذ أعمال إرهابية.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7

ويترقب المصريون وبعض المشاهدين من الدول العربية رؤية مسلسل الاختيار الحلقة 7 المقرر عرضها اليوم لمتابعة ما ستسفر عنه الحلقات القادمة، وكيفية تعامل الدولة مع العناصر الإرهابية.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 من أجل معرفة تفاصيل هذا العمل الملحمي الكبير، ومشاهدة كيف تمت عملية فض اعتصام رابعة في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 على "أون"

أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات

ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art  حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 7 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.


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