



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 .. اشتعلت أحداث مسلسل الاختيار 2 بعد عرض الحلقة السادسة يوم أمس الأحد، والتي شهدت التخطيط لعمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش ومنشآت الدولة من قبل الأخوان.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7





وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 بعدما اشتعلت الأحداث، بعد عرض حلقة فض رابعة وما أعقبها من تشكيل الاخوان لعصابات مسلحة والهجوم على المنائس وأقسام الشرطة وتنفيذ أعمال إرهابية.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7





ويترقب المصريون وبعض المشاهدين من الدول العربية رؤية مسلسل الاختيار الحلقة 7 المقرر عرضها اليوم لمتابعة ما ستسفر عنه الحلقات القادمة، وكيفية تعامل الدولة مع العناصر الإرهابية.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 من أجل معرفة تفاصيل هذا العمل الملحمي الكبير، ومشاهدة كيف تمت عملية فض اعتصام رابعة في السطور التالية:





موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 على "أون"





أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.





موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 7على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات





ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 5 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.





مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل





ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 7 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.







