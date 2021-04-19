التضامن تدعو ذوي الإعاقة للتسجيل بالمنظومة الموحدة للأطراف الصناعية (فيديو)

وجه خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، الدعوة إلى المواطنين ذوي الإعاقة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال "خليل" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين: "دورنا كوزارة تضامن اجتماعي إطلاق مرحلة التسجيل والحصر لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التعرف على نوعية أجهزة الشلل المطلوبة أو الكراسي المتحركة أو الأجهزة التعويضية ومواصفاتها".



وأضاف "مرحلة الحصر والتسجيل بدات في شهر يناير الماضي، ولكن الإقبال على التسجيل لم يكن بالدرجة المطلوبة وكنا متوقعين أعداد اكبر من كده بكثير، وكنا نستهدف في المرحلة الأولى 2 مليون شخص من جملة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصلوا إلى 11 مليون مصري، ولكن ما تم تسجيله لا يتعدى أكثر من ألف شخص حتى الآن".



وتابع "الاستمارة سهلة وبسيطة وتم ميكنتها والموقع متاح للأشخاص ذوي الهمم للتسجيل عليه، وهناك بعض الأشخاص قد يساعد الأشخاص ذوي الهمة على التسجيل، مع تخصيص الخط الساخن 15044 للتسجيل، ولكن توفير الأطراف الصناعية لن يكون حاليًا ولكن هذا الموقع متاح حاليًا من أجل البدء في تطبيق المنظومة".

