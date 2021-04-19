مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7 .. أحدث العمل الدرامي الذي تقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز وزوجها العوضي حالة من الجدل بعدما شهدت أولى حلقاته عنف أسري من الزوج للزوجة.





مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7





ويترقب المشاهدون عرض مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7 عقب اشتعال أحداث المسلسل الذي شهد خيانة نادين "دنيا عبد العزيز" صديقتها غزل "ياسمين عبد العزيز" وإبلاغ زوجها عابد بتحركات غزل وانها هربانة منه فى عزبة الخديوى.





أحداث قبل عرض مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7





وحاول العوضي خلال أحداث ما قبل عرض مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7 الخروج إلى "مالك" محمود ياسين جونيور من القسم بعد خناقته وضربه لأحد الأشخاص داخل الديسكو خلال سهرته.





إثارة متوقعة في مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7





وذهبت هند "هدى الأتربي"، شقيقه غزل مع شقيقها عماد "أحمد الرافعى" إلى دكتور فؤاد "جمال يوسف" مدير القناة التى تريد العمل فيها وتبلغه أنها اتخانقت مع زياد "كريم العمرى" لانه لايريد العمل معاها، قبل عرض مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7.





اشتعال الأحداث في مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7





واتفق عابد مع رفعت الذهبى "خالد سرحان"، قبل عرض مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7 اليوم على الخطة التى يضعها من أجل اقتحام عزبة الخديوى وخطف غزل من





موعد عرض مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7





ومن المقرر ان يعرض مسلسل إللي مالوش كبير الحلقة 7 فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.



