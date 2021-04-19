ناصيف زيتون يكشف مقاطع محذوفة من تتر "للموت"... وهذا ما قاله عن وائل كفوري ورامي عياش





كشف النجم ناصيف زيتون للإعلامي فراس حليمة كواليس تقديمه للتتر الغنائي لمسلسل "للموت" بعنوان "أوقات"، وذلك ضمن برنامج "جمعتنا حلوة" عبر أثير إذاعة أغاني أغاني.



وصرّح زيتون بأنّه تمّ تنفيذ خمس تترات للعمل قبل إعتماد أحدها بشكل نهائي كي يخرج التتر بشكل لائق، وأكّد ضيف "جمعتنا حلوة" على أنّه حريص جداً في كيفية إختيار التتر الغنائي الذي يُقدّمه.



كما قدّم ناصيف بصوته على الهواء بعض المقاطع المحذوفة من التتر الغنائي المذكور حيث تمّ إلغائها من الأغنية بحسب ما قرّر صناع العمل الدرامي والتتر في ما يتلاءم مع أحداث المسلسل. في مقارنة بين تتر "مجبور"، "أزمة ثقة" و"أوقات"، إعتبر ناصيف أنّه يعتبر العمل الأجدد هو الأقرب إلى قلبه لكنه وصف "مجبور" بالأغنية الإستثنائية.



كشف حليمة خلال المداخلة الهاتفية عن العرض الذي تقدّم للنجم ناصيف زيتون لغناء تتر مسلسل "داون تاون" قبل أن يُسجّله ملك الرومانسية وائل كفوري بصوته، فنوّه ناصيف قائلاً:"أنا لا أتحدث سوى عن الأعمال التي أُقدّمها فقط ولن أدخل في تفاصيل أخرى خاصة أنّ النجم وائل كفوري عمره وخبرته ومكانته الفنية أكبر منّي ونحنا من بعدو". واعتبر أن انسحاب العمل من السباق الرمضاني أحزنه، خاصة لأن كفوري يخوض تجربة غناء التيتر للمرة الأولى.



ناصيف أبدى رأيه ببعض الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني الحالي حيث أشاد بمسلسليْ "للموت" و"عشرين عشرين" معبّراً عن إعجابه بالتتر الغنائي لمسلسل "عشرين عشرين" الذي قدّمه الفنان اللبناني الشامل زياد برجي لكنه رفض التقييم بين التترات الغنائية. وقال بأن علاقته بشركة الصباح متينة وعبّر عن إعجابه بالممثلين قصي خولي، نادين نجيم، ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد وخالد القيش وغيرهم. كما نوّه بأداء البوب ستار رامي عياش في عشرين عشرين وشكره على تقديمه لاحدى أغنياته أثناء اطلالة اعلامية سابقة له مطلع الشهر الفضيل.



فيما خصّ خوضه تجربة التمثيل، صرح ناصيف بأنّ الفكرة واردة لكنه ينتظر الوقت والعمل الملائم. عن تجربة كورونا، إعترف ناصيف بأنّ هذا الوباء أدخله في حالة نفسية سيئة جدا خاصة بسبب إشتياقه للحفلات، لكنه يفضّل إبعاد مشاكله وهمومه عن الإعلام والجمهور. أما بالنسبة لإصداراته الغنائية، قال زيتون عن أغنية "لا تحزني":"آخذة من روحي"، ومن المقترح تقديم أغنيات أخرى من ألبومه الجديد.



عن امكانية انتقاله للعيش في الامارات بعد حصوله على الاقامة الذهبية قال زيتون بأنه يتشكر دولة الامارات على اللفتة الكريمة وهي خطوة كبيرة كان بحاجة إليها، وسوف يحافظ على استقراره في بيروت مع زيارات مكثفة إلى الامارات.



