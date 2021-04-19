Advertisements

الاقتصاد المصري يتصدر منطقة الشرق الأوسط في التعافي رغم الجائحة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
توقعت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين أن يصبح الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات القليلة عالميا الذي يشهد نموا إيجابيا خلال فترة جائحة "كوفيد-19".

وأكدت مؤسسة التقييم العالمية أن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل جائحة "كوفيد-19".

وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية - خلال الندوة التي عقدت عن بعد واستعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليسجل 5% في العام المالي 2022/2021، متصدرا بذلك قائمة الدول التي حققت تعافيا إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول ب`"فيتش"، أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الايجابي للناتج المحلي رغم من تداعيات الجائحة، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابيا خلال فترة الجائحة.

ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال العام الحالي، أسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤسسة فيتش التعافى الاقتصادي التصنيف الائتمانى اقتصاد ما بعد الجائحة

أخبار تهمك

مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي الـ 5 المقبلة

منذ ساعة الا ربع

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خبير: تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر ترجمة واقعية للجهود المبذولة

"الدولار" يواصل تراجعاته أمام "الجنيه" ويحقق خسائر جديدة في شهر يوليو

رفع تقديراته للنمو الاقتصادي.. شهادة جديدة من "النقد الدولي" بأهمية مشروعات مصر التنموية

وزير المالية: الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح

الاقتصاد المصرى "نجم ساطع" بين الأسواق الناشئة وفاق التوقعات رغم أزمة كورونا

المالية: المؤسسات الدولية تجدد ثقتها فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة "كورونا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

03:52 م

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر