عالم أزهري يكشف علاقة ارتفاع الحرارة بجهنم (فيديو)



وأشار "مالكي"، خلال حواره ببرنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن الصوم في يوم شديد الحرارة يقي الصائم شدة العطش يوم القيامة، وربنا يظله بظله في يوم لا ظل إلا ظله.



وأضاف الشيخ أحمد مالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الصحابة كانوا يتعمدون الصيام في الأيام شديدة الحرارة، متابعا: "كانوا بيقدموا الزاد ليوم القيامة".



قال الشيخ أحمد مالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أشد يوم في الحر خلال فصل الصيف هو نفس من جهنم، مشيرا إلى ان الله –عز وجل" أذن لجهنم بنفسين نفسا في الشتاء، ونفسا في الصيف.