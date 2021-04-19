Advertisements

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021، ثامن أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء

أخبار تهمك

خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي الـ 5 المقبلة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

03:52 م

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر