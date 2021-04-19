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الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء
الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:25 م
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021، ثامن أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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