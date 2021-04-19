الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021، ثامن أيام رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (30% تقريبًا) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.