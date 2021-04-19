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منير مكرم: تسببت في خصم 10 أيام لأحد القيادات بالدول (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان منير مكرم، إن أحد قيادات الدولة أخبره بأنه تسبب في حصوله على خصم 10 أيام من العمل، قائلًا:" أنت تسببت في حصولي على خصم 10 أيام"، فسألته قائلًا: "إزاي"، فأخبرني قائلًا: "كنا مع حد كبير أوي، فقولنا نعمل فيه مقلب، فقمنا بإخفاء العشاء، وعندما سأل على العشاء، قولنا أدينا عقلك، فخصم لجميع المشاركين في المقلب 10 أيام".

وتابع "مكرم"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الاثنين، أنه ضُرب كثيرًا بسبب مشاركته في برنامج الكاميرا الخفية، معقبًا: "كان في ناس بتستمع بضربي في برنامج الكاميرا الخفية".

ولفت إلى أن الفن هو من يبقى وليس الملايين التي يحصل عليها بعض الممثلين الآن، معقبًا: "لحد دلوقتي بنستمتع بفن إسماعيل ياسين".

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