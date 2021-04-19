خالد عليش: سأرتبط قريبا بإنسانة أحبها



ندمت علي خوضي تجربة مذيع بالتليفزيون واعتذرت عن الاستمرار بها



قال الفنان والإعلامى خالد عليش أنه لا يهتم بالكورة ويشجع محمد صلاح، وعن أحسن مطرب في وجهة نظره تامر حسني وأحسن مطربة أنغام وشيرين، وأحسن مذيع راديو خالد عليش، وأحب عادل إمام جدا وطلبت أتصور معاه وفي الغالب لا افعل ذلك مع أي ممثل.



وتابع عليش خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي شريف الليثي ببرنامج " حوار أون لاين" ويذاع في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار يوميا بإذاعة الشرق الأوسط: " أنا عملت بلوك لناس كتير في حياتي، وبطلع تريند كتير في شخصية محمد الكحيان ومش غاوي حوار التريندات".



وأضاف أنا أفكر كثيرا في تطوير نفسي في المستقبل، وأكثر ما أقوم بمشاركته فيديوهات صيد الأسماك، وبحب اللعبة الحلوة سواء كورة أو فن وأعجب بها ".



وتابع "عليش": " كانت ليا تجربة بالتليفزيون وقدمت شخصية المذيع وندمت عليها وأعمل لها " مسح" من ذاكرتي لأني كنت ارتدي بدلة ومش لايق عليها وبتكلم بجد وما كنتش راضي عنها وسعدت في النهاية أني اعتذرت عن الاستمرار".



وعن ذكرياته السعيدة في حياته حلمه أن يعمل بالراديو، ويوم ولادة بنتي، وباص وردي مع انسانة أحبها جدا وسأرتبط بها قريبا.



وأكتر مكان أكون متحمس فيه الأستديو في الراديو ووقت فراغي في البيت ووجه رسالة لجمهورك بحبكم قوي.



يذاع برنامج " حوار أون لاين" في الساعة ٥:١٠ قبل الإفطار يوميا باذاعة الشرق الأوسط ويعاد في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.