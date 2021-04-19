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منير مكرم عن راتبه في برنامج الكاميرا الخفية: "50 جنيه في الحلقة"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان منير مكرم، إنه قدم في البداية مع الفنانة عائشة الكيلاني برنامج مسابقات 8 حلقات، وبعد ذلك تحول البرنامج لكاميرا خفية لمدة تزيد عن 12 عامًا.

وتابع "مكرم"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الاثنين، أن أجره في برنامج الكاميرا الخفية ثلث أجر من راتبه في التلفزيون المصري، معقبًا: "كان أجري في الكاميرا الخفية 50 جنيه، وفي التلفزيون 150 جنيه".

ولفت إلى أنه عندما نجح في تقديم برنامج الكاميرا الخفية، شعر الناس عند وجوده في أي مكان بأنه يقدم برنامج كاميرا خفية، معقبًا: "لما بروح أي مكان الناس بتسألني فين الكاميرا الخفية".

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