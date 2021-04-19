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خالد جلال يتفقد تجهيزات مسرح ساحة الهناجر لاستقبال هل هلالك

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تفقد المخرج خالد جلال منذ قليل، إستعداد وتجهيز مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، ليضع اللمسات الأخيرة للمسرح لاستقبال برنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، الذى من المقرر استمرار فعالياته حتى ٢١ رمضان الثالث من مايو المقبل.

حيث تحيي الفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية، أولى فعاليات برنامج "هل هلالك" اليوم، وتشدوا بباقة متنوعة من أشهر ما تغنى به كبار نجوم الطرب فى مصر، كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة البرنامج رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

ولتنمية مواهب الطفل، يحرص القطاع كل عام على تقديم ركن خاص للطفل يوميًا طوال فترة البرنامج، من خلال ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على الجمهور.

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