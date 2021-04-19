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منير مكرم: "قدمت الكاميرا الخفية بالصدفة البحتة.. ومكنتش بحب التمثيل"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان منير مكرم، إن الموطن الرئيسي للكاميرا الخفية هي الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت من خلال قيام أحد خريجي معهد السينما بالفعل في وظيفة في مترو الأنفاق بسبب عدم وجود عمل، وعندما قام بزيارته أحد أصدقائه من خريجي المعهد وجد بعض الكاميرات في المترو، وبعد ذلك اختفى لمدة 6 أشهر، وقام بزيارته وقام بإعطائه شيك بنصف مليون دولار، قائلًا: "انا أخدت فكرة الكاميرا الخفية من عندك وعملتها، ومن هنا انتشرت في كل أنحاء العالم".

وتابع "مكرم"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الاثنين، أن الكاميرا الخفية الأمريكية تُرجمت وأُذيعت في شهر رمضان، ولاقت إقبالًا كبيرًا، وقدمها الأستاذ محمود الجندي، وقام بتقديمها الأستاذ إبراهيم نصر، وبعد ذلك تم الاستعانة بمجموعة من الشباب وتم تقديمها من خلال اسمها "الحقونا".

ولفتت إلى أنه شارك في الكاميرا الخفية ومجال التمثيل من خلال الصدفة البحتة، معقبًا: "مكنتش أحب أكون ممثل، واشتغلت في التمثيل بالصدفة".

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