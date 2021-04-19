Advertisements

مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

فى اطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وبرعاية النائب عبد القادر الجارحي الأمين العام للحزب بمحافظة الفيوم

أنطلقت اليوم الإثنين، بمقر أمانة حزب مستقبل وطن ببندر ثاني الفيوم المسابقة الكبري للقرأن الكريم لشهر رمضان المبارك وذلك بحضور أمين اعلام المحافظة منتصر نضر وامين بندر ثاني الفيوم جمال دكرورى وامين تنظيم بندر ثاني محمد عشري وأمنية المرأة ببندر ثاني نسرين سليم والإعلام ببندر ثاني محمد كمال

حيث انطلقت اليوم فعاليات المسابقة الكبرى لحفظ وترتيل القرآن الكريم التي نظمتها أمانة بندر ثاني تحت إشراف مديرية اوقاف الفيوم من خلال لجنة تحكيم تضم ممثل عن الأوقاف فضيلة الشيخ محمد منجود والدكتور طارق محمد بكلية أصول الدين وكان قد تم فتح باب الاشتراك فى السابقة الكبري للقرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك وحدد الإعلان مجموعة شروط للاشتراك فى المسابقة وهي المستوى الأول حفظ وفهم معاني الكلمات ( القرآن كاملا ) وألا يزيد سن المتسابق عن ٢٥ سنة المستوى الثانى حفظ وفهم معاني الكلمات (نصف القرآن) وألا يزيد سن المتسابق عن ٢٠ سنة المستوى الثالث حفظ وفهم معاني الكلمات ( ربع القرآن ) وألا يزيد سن المتسابق عن ١٥ سنة المستوى الرابع حفظ وفهم معاني الكلمات (٥ أجزاء) وألا يزيد سن المتسابق عن ٩ سنوات بشرط ألا يكون المشترك موظفا بالأوقاف أو الأزهر الشريف أو إماما أو واعظأ او مقيم شعائر وفعاليات المسابقة تستمر لمدة اربعة أيام تنتهي الخميس القادم.

وقد حضر في اليوم الاول للمسابقة ٢٣ متسابق من واقع ١٠٥ متسابق متقدم.
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم
مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم

أخبار تهمك

مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي الـ 5 المقبلة

منذ ساعة الا ربع

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

03:52 م

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر