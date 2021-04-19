مستقبل وطن بندر ثاني الفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المعظم



فى اطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وبرعاية النائب عبد القادر الجارحي الأمين العام للحزب بمحافظة الفيوم



أنطلقت اليوم الإثنين، بمقر أمانة حزب مستقبل وطن ببندر ثاني الفيوم المسابقة الكبري للقرأن الكريم لشهر رمضان المبارك وذلك بحضور أمين اعلام المحافظة منتصر نضر وامين بندر ثاني الفيوم جمال دكرورى وامين تنظيم بندر ثاني محمد عشري وأمنية المرأة ببندر ثاني نسرين سليم والإعلام ببندر ثاني محمد كمال



حيث انطلقت اليوم فعاليات المسابقة الكبرى لحفظ وترتيل القرآن الكريم التي نظمتها أمانة بندر ثاني تحت إشراف مديرية اوقاف الفيوم من خلال لجنة تحكيم تضم ممثل عن الأوقاف فضيلة الشيخ محمد منجود والدكتور طارق محمد بكلية أصول الدين وكان قد تم فتح باب الاشتراك فى السابقة الكبري للقرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك وحدد الإعلان مجموعة شروط للاشتراك فى المسابقة وهي المستوى الأول حفظ وفهم معاني الكلمات ( القرآن كاملا ) وألا يزيد سن المتسابق عن ٢٥ سنة المستوى الثانى حفظ وفهم معاني الكلمات (نصف القرآن) وألا يزيد سن المتسابق عن ٢٠ سنة المستوى الثالث حفظ وفهم معاني الكلمات ( ربع القرآن ) وألا يزيد سن المتسابق عن ١٥ سنة المستوى الرابع حفظ وفهم معاني الكلمات (٥ أجزاء) وألا يزيد سن المتسابق عن ٩ سنوات بشرط ألا يكون المشترك موظفا بالأوقاف أو الأزهر الشريف أو إماما أو واعظأ او مقيم شعائر وفعاليات المسابقة تستمر لمدة اربعة أيام تنتهي الخميس القادم.



وقد حضر في اليوم الاول للمسابقة ٢٣ متسابق من واقع ١٠٥ متسابق متقدم.