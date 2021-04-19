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لأول مرة سيرك فاتن الحلو بمرسى مطروح والقاهرة والإسكندرية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تجري الاستعدادات المكثفة لفروع السيرك المصري الأوروبي لاستقبال جماهيره وعشاقه تحت قيادة سيدة السيرك المصري الأوروبي فاتن الحلو.


و يستمر الفرع الدائم والوحيد بالقاهرة نادي الشمس الرياضي في استقبال جماهيره بثلاث حفلات يوميا بالعشر الأواخر من رمضان بقيادة نجمة ترويض الوحوش المفترسة دهب إبراهيم الحلو نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

كما تستعد كاميليا إبراهيم الحلو المشرف العام لفروع السيرك لقيادة فرع محرم بك بالإسكندرية وتأتي مفاجأة العام لعشاق وجماهير سيرك فاتن الحلو بتقديم الفرع الثالث لعروضه بفندق المشير أحمد بدوي بمرسى مطروح.

وتعكف مؤسسة السيرك على اختيار مجموعة من البرامج المتميزة حفاظا على التاريخ المشرف للسيرك الذي أسس له رائد ترويض الوحوش المفترسة الراحل ابراهيم الحلو واستكملت أسرته نجاحاته بتقديم عروض سيرة الجليد وسيرك ريفيرا وانتقت فقراته من مختلف بلدان العالم مثل روسيا وألمانيا واوكرانيا وكازاخستان والصين.

وتنوعت فقراته لتجمع أبرز نجوم العالم في العاب السيرك الذي تتميز به جمهورية مصر العربية دونا عن بقية دول المنطقة العربية يذكر أن فقرات سيرك فاتن الحلو تشتمل على برنامج ضخم ومتنوع مدته الساعتين ونصف الساعة مع تغييرات شاملة في البرامج مما يضعه في مقدمات فنون السيرك.

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