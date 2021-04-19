تشيلسي يصر على حسم صفقة هالاند

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الهدف الأول له خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة (الإندبندنت) أن تشيلسي في حاجة ماسة إلى ضم هالاند إلى صفوفه في الصيف وهم مستعدون للتعاقد معه "مهما كان الثمن".

تشيلسي حجز مؤخرًا مكانه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويوم أمس وصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن الصحيفة ذكرت أن النادي يعتبر هالاند "العنصر الوحيد المفقود" في الفريق. وسينافس النادي بقوة أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في السباق على المهاجم المتميز.

لدى هالاند بند في عقده يعطيه الحرية في الإنتقال لنادي جديد، مقابل دفع 75 مليون يورو، وهذا البند يصبح نشطًا في صيف عام 2022، ورغم أن ضمه في الصيف المقبل قد يكون مقابل ضعف هذا المبلغ، لكن يبدو أن تشيلسي مصمم على التعاقد معه، بصرف النظر من الآثار المالية المترتبة على مثل هذه الصفقة.