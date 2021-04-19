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صندوق النقد الدولي: توقعات بنمو الناتج المحلى لمصر لـ 5.7% فى 2022

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى إنفوجراف بعنوان "توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمى خلال عامى 2021 و2022".

استعرض الإنفوجراف عددا من أبرز النقاط الواردة فى تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولى فى أبريل الجاري، فقد توقع الصندوق أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022، مقارنة بـ 3.6% فى 2020.

كما توقع أن ينخفض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021، مقارنة بـ 5.7% فى 2020.

وعالميًا، توقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 6% فى 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% فى 2022؛ رابطًا تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلى الإجمالى العالمى بحلول 2025. كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% فى 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء.

وعلى الجانب الإفريقي؛ توقع الصندوق استمرار وباء كورونا فى إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش فى المنطقة (-1.9%) فى 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4% فى 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.
صندوق النقد الدولي: توقعات بنمو الناتج المحلى لمصر لـ 5.7% فى 2022
صندوق النقد الدولي: توقعات بنمو الناتج المحلى لمصر لـ 5.7% فى 2022

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مركز معلومات مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي الناتج المحلى الاقتصاد المصري

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