تعرف على حقائق مذهلة حول فصول السنة الأربعة

تعتبر فصول السنة تقسيمًا للعام اعتمادًا على المناخ، وتنقسم السنة إلى أربع فصول في أغلب مناطق العالم هي: الربيع، الصيف، الخريف، والشتاء.





وفي المناطق الاستوائية يوجد فصلان فقط، هما الفصل الممطر والفصل الجاف.



