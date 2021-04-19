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تعرف على حقائق مذهلة حول فصول السنة الأربعة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعتبر فصول السنة تقسيمًا للعام اعتمادًا على المناخ، وتنقسم السنة إلى أربع فصول في أغلب مناطق العالم هي: الربيع، الصيف، الخريف، والشتاء.

وفي المناطق الاستوائية يوجد فصلان فقط، هما الفصل الممطر والفصل الجاف. 

هذا، وكان العرب قديمًا يقسمون السنة أحيانا إلي 6 أزمنة هي: شهرا الربيع الأول، وشهرا الصيف، وشهرا القيظ (وهما أشد الشهور حرارة )، ثم شهرا الربيع الثاني، وشهرا الخريف، وشهرا الشتاء.

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