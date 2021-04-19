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الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن تطور جديد بشأن صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

 

الأهلي يقترب من ضم كريم فؤاد

 

وأوضح المصدر أن مسؤولي لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق يبحثوا تدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري.

 

وتابع المصدر أن الأهلي لا يملك بديلا  لمحمد هاني حاليًا وأحمد رمضان بيكهام الذي يحتاج بعض الوقت، مشيراً إلى أن مسؤولي لجنة التخطيط قاموا بترشيح كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي إنبي.

 

وأتم المصدر موضحا أن الأهلي حسم بالفعل صفقة كريم فؤاد

 وسينضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بداية الموسم الجديد.

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