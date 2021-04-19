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خبيرة إتيكيت: المقابلة الأولى بين العروسين يجب أن تكون خارج المنزل في هذه الحالة (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت رانيا حسين، خبيرة الإتيكيت، إن الشاب عندما يريد أن يتعرف على أهل العروسة لأول مرة، فعليه أن يعمل على ترك انطباع جيد لدى أهل العروسة، وهذا الانطباع يجب أن يكون حقيقي، لأن الانطباع الأول هو الذي يستمر.

وشددت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، على ضرورة الاهتمام بالمظهر والشخصية عند الزيارة الأولى لأهل العروسة، ومن الممكن أن يرتدي العريس بدلة غير كلاسيكية، معقبة: "لون الكرافيت يكون مبهج ولونه فاتح وغير تقليدي".

وتابعت أن أول مقابلة بين العريس وأهل العروسة لا بد أن تكون في منزل أهل العروسة، ويجب أن يكون معه والده أو والدته، خاصة إذا كان هناك توافق بين العريس والعروسة.

ولفتت إلى أن المقابلة بين العريس والعروسة لأول مرة في حال وجود وسيط، يجب أن تكون خارج المنزل، ولا يجب عليه أن يصطحب الكثير من أفراد عائلته معه.

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