Advertisements

لايبزيج يعارض إقامة بطولة السوبر الأوروبي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن نادي إر بي لايبزيج، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني "بوندسليجا" حاليا، والذي ودع دوري أبطال أوروبا هذا العام من الدور الثاني، معارضته المطلقة لإقامة بطولة السوبر الأوروبي.

وأصدر أوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي للنادي، بيانا مقتضبا قال فيه: إننا نؤمن بالتنافس الرياضي. والتنافس الرياضي في كرة القدم الاحترافية يقتضي أن يبذل الجميع جهدهم للحصول على مركز متقدم محليا يمكنهم من المشاركة القارية، ثم الدولية.

وأضاف: بالنسبة لنا الخروج على هذا النهج ليس مقبولا على الإطلاق.

وحقق لايبزيج، المملوك جزئيا لإحدى شركات مشروبات الطاقة العالمية الكبرى، أفضل إنجاز أوروبي له الموسم الماضي بالخروج من نصف نهائي دوري الأبطال.

أخبار تهمك

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 6 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ أقل من نصف ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي الـ 5 المقبلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

03:52 م

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر