لايبزيج يعارض إقامة بطولة السوبر الأوروبي

أعلن نادي إر بي لايبزيج، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني "بوندسليجا" حاليا، والذي ودع دوري أبطال أوروبا هذا العام من الدور الثاني، معارضته المطلقة لإقامة بطولة السوبر الأوروبي.

أعلن نادي إر بي لايبزيج، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني "بوندسليجا" حاليا، والذي ودع دوري أبطال أوروبا هذا العام من الدور الثاني، معارضته المطلقة لإقامة بطولة السوبر الأوروبي.