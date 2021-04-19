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لايبزيج يعارض إقامة بطولة السوبر الأوروبي
الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:57 م
وكالات
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أعلن نادي إر بي لايبزيج، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني "بوندسليجا" حاليا، والذي ودع دوري أبطال أوروبا هذا العام من الدور الثاني، معارضته المطلقة لإقامة بطولة السوبر الأوروبي.
وأصدر أوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي للنادي، بيانا مقتضبا قال فيه: إننا نؤمن بالتنافس الرياضي. والتنافس الرياضي في كرة القدم الاحترافية يقتضي أن يبذل الجميع جهدهم للحصول على مركز متقدم محليا يمكنهم من المشاركة القارية، ثم الدولية.
وأضاف: بالنسبة لنا الخروج على هذا النهج ليس مقبولا على الإطلاق.
وحقق لايبزيج، المملوك جزئيا لإحدى شركات مشروبات الطاقة العالمية الكبرى، أفضل إنجاز أوروبي له الموسم الماضي بالخروج من نصف نهائي دوري الأبطال.
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