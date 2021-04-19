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ترتيب الدوري الإسباني عقب تعادل ريال مدريد وقبل مباراة برشلونة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:05 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره خيتافي يوم امس، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

ريال مدريد يتعادل

وخسر ريال مدريد نقطتين مهمتين عقب تعادله مع خيتافي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ليلة الأحد على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز.

ترتيب ريال مدريد في الدوري 

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط عقب تعادله مع إلى 67 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد، عقب تعادله مع خيتافي.

ريال مدريد ثانياً

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني مؤقتا قبل مواجهة برشلونة الذي يحتاج إلى الفوز من اجل انتزاع المركز الثاني من الملكي، حيث يمتلك 65 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني حيث فاز في مباراته بالجولة 33 على إيبار بخماسية نظيفة، ليرفع رصيده لـ70 نقطة.

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ترتيب الدوري الإسباني 2021 وموقف ريال مدريد

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