Advertisements

غلق 4 مساجد في البحرين بسبب مخالفتها قيود كورونا

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين عن غلق أربعة مساجد إضافية في البلاد بسبب عدم تقيد القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة عدوى كورونا.

 

وأوضح بيان للوزارة أنه "استمرارا في متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة في دور العبادة لضمان أداء الصلاة والشعائر الدينية وبما يحفظ الصحة العامة وسلامة الجميع، فقد تبين مخالفة أربعة مساجد للاشتراطات الصحية المقررة" بالشكل الذي يجعل أداء الشعائر فيها خطرا على المواطنين والمقيمين.

 

وتابع البيان أنه "نظرا لتراخي القائمين على هذه المساجد في تنفيذ الإجراءات الاحترازية" وخاصة المتعلقة بفحص شهادة التطعيم عند الدخول والالتزام بالتباعد الجسدي المقرر أثناء أداء الشعائر، فقد قررت الوزارة "غلق أربعة مساجد إضافية في محافظات المحرق والجنوبية والشمالية لمدة أسبوع حتى تتمكن الفرق المعنية من تتبع مدى انتشار العدوى والقيام بعملية تتبع المخالطين، وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ".

 

وأهابت الوزارة بالجميع "تحمل المسؤولية الدينية والوطنية والالتزام التام بالاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة صحة المواطنين والمقيمين، وحتى يتمكن الجميع من أداء الشعائر الدينية دون خطر على النفس أو الغير".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المستجد البحرين

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي الـ 5 المقبلة

منذ ساعة و 18 دقيقة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ثلث ساعة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات.. الداخلية تفرض عقوبات على مخالفي الإجراءات الوقائية من "كورونا"

"الداخلية" السعودية تؤكد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية

شؤون البلدية تعلن استمرار منع الشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال بالمطاعم

تعقيم مساجد الدقهلية قبل إعادة افتتاحها غدا (فيديو وصور)

إجراءات احترازية مكثفة لاستقبال المصلين بالكمامات في مساجد الدقهلية.. صور

شاهد.. مسجد السيدة نفيسة يفتح أبوابه لاستقبال المصلين بعد غلق 3 أشهر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

03:52 م

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر