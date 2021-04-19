غلق 4 مساجد في البحرين بسبب مخالفتها قيود كورونا

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين عن غلق أربعة مساجد إضافية في البلاد بسبب عدم تقيد القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة عدوى كورونا.

وأوضح بيان للوزارة أنه "استمرارا في متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة في دور العبادة لضمان أداء الصلاة والشعائر الدينية وبما يحفظ الصحة العامة وسلامة الجميع، فقد تبين مخالفة أربعة مساجد للاشتراطات الصحية المقررة" بالشكل الذي يجعل أداء الشعائر فيها خطرا على المواطنين والمقيمين.

وتابع البيان أنه "نظرا لتراخي القائمين على هذه المساجد في تنفيذ الإجراءات الاحترازية" وخاصة المتعلقة بفحص شهادة التطعيم عند الدخول والالتزام بالتباعد الجسدي المقرر أثناء أداء الشعائر، فقد قررت الوزارة "غلق أربعة مساجد إضافية في محافظات المحرق والجنوبية والشمالية لمدة أسبوع حتى تتمكن الفرق المعنية من تتبع مدى انتشار العدوى والقيام بعملية تتبع المخالطين، وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ".

وأهابت الوزارة بالجميع "تحمل المسؤولية الدينية والوطنية والالتزام التام بالاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة صحة المواطنين والمقيمين، وحتى يتمكن الجميع من أداء الشعائر الدينية دون خطر على النفس أو الغير".