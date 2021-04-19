"الغرف التجارية" تطرح منتجات العيد بأسعار مخفضة بمنافذ أهلا رمضان





أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مبادرة أهلا رمضان و التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك لتخفيض الأسعار على مجموعة السلع الغذائية الأساسية و التي انطلقت تحت شعار معا من اجل مصلحة المستهلك ستشمل طرح المنتجات الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك ومن المقرر طرح تلك المنتجات في المنافذ الخاصة بعروض اهلا رمضان بدءا من الأسبوع المقبل بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30% في جميع محافظات الجمهورية.





وقال العربي إنه تم الاتفاق مع الموردين على طرح علب (مختلفة الأحجام) في جميع المنافذ الخاصة بالمبادرة وذلك لتلبية احتياجات المواطن المصري .





وأوضح ان السلاسل التجارية ستستمر فى خفض هامش الربح علي مجموعة من السلع الأساسية تتجاوز 40 سلعة لتحقيق استقرار فى الاسعار، وذلك بالاضافة الى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة أثناء الشهر الكريم .





وأضاف انه تم تنظيم نحو 118 منفذ بجميع انحاء الجمهورية ، بخلاف المعارض الرئيسية ، مؤكدا علي مشاركة اكثر من 200 مورد من صانع و مستورد للسلع الرمضانية متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن واسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالاضافة الى العديد من السلع الاستهلاكية في المبادرة





وأوضح انه تم طرح كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المنافذ المباشرة أو المنافذ الموجودة داخل السلاسل التجارية الكبرى بالتنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية لخفض أسعار السلع الغذائية باسعار معلنة ثابتة ‏واقل من اسعار الاسواق بنسبة تتراوح بين 15 و 35 % ، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال ‏فترة المبادرة , مشيرا الي أنه تم توفير اكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية .





وحول حركة الأسعار واستقرار الأسواق أوضح العربي أنه قد تلقي تقريرا من غرفة عمليات الاتحاد العام للغرف التجارية لمراقبة الأسواق، كشف عن ارتفاع طفيف في أسعار السلع خارج منافذ "اهلا رمضان" خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان نتيجة ارتفاع حجم الطلب بغرض التخزين بما رفع من معدلات السحب اليومي وكان له أثر علي ارتفاع الأسعار خارج منافذ مبادرات التخفيض بنسب تتراوح بين 5 الى 20% ،مشيرا إلى توافر وإتاحة كافة السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.





ورصد التقرير مع نهاية الأسبوع الأول تراجع أسعار السلع الغذائية مع ضخ كميات أكبر من المعروض واستقرارها عند معدلاتها الطبيعية وذلك مع تراجع معدلات الطلب.





وأوضح التقرير أن أسعار السلع بمنافذ "أهلا رمضان" شهدت استقرارا منذ إطلاق المبادرة بالرغم من الإقبال الكثيف للمستهلكين ..