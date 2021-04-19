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طريقة عمل كيك آيس كريم الكابتشينو اللذيذ
الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:10 م
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يقدم موقع "لافام" في السطور التالية طريقة عمل كيك آيس كريم الكابتشينو لسهولة تحضيره لأفراد اسرتك بمقادير بسيطة، اتبعي الخطوات التالية.
مقادير كيك آيس كريم الكابتشينو
- احضري علبة من الجبن الكريمي.
- كوب ونصف من الكريمة السائلة.
- 1/4 كوب من بودرة الكاكاو.
- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة.
- النسكافيه : ملعقة صغيرة.
- سكر : نصف كوب.
- 12 اصبع من ويفر شوكولاتة.
- كوب من الشوكولاتة المذابة.
طريقة عمل كيك آيس كريم الكابتشينو
1- اخفقي الجبن الكريمي مع الكاكاو والكريما السائلة والقهوة سريعة الذوبان والفانيلا بالخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة حتى يصبح متجانس.
2- أضيفي السكر مع استمرار الخفق.
3- جهزي صينية مستطيلة للكيك مقاس 8 انش وبطنيها بورق البلاستيك الشفاف مع الحرص على ترك جوانب البلاستيك لخارج الصينية.
4- وزعي حبات الويفر في قاعدة الصينية.
5- أضيفي نصف كمية مزيج الجبن الكريمي ثم ضعي فوقها طبقة أخرى من الويفر.
6- وزعي فوق الطبقة الثانية من الويفر باقي كمية مزيج الجبن وغطي الصينية بالورق البلاستيك وأدخليها الفريزر ليلة كاملة.
7- عند التقديم أزيلي البلاستيك واسحبي الكيك من الصينية.
8- ضعي الكيك المجمد في طبق التقديم وصبي فوقه الشوكولاتة المذوبة وقطعيها وقدميها.
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