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طريقة عمل كيك آيس كريم الكابتشينو اللذيذ

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" في السطور التالية طريقة عمل كيك آيس كريم الكابتشينو لسهولة تحضيره لأفراد اسرتك بمقادير بسيطة، اتبعي الخطوات التالية.

مقادير كيك آيس كريم الكابتشينو

- احضري علبة من الجبن الكريمي.

- كوب ونصف من الكريمة السائلة.

- 1/4 كوب من بودرة الكاكاو.

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة.

- النسكافيه : ملعقة صغيرة.

- سكر : نصف كوب.

- 12 اصبع من ويفر شوكولاتة.

- كوب من الشوكولاتة المذابة.

طريقة عمل كيك آيس كريم الكابتشينو

1- اخفقي الجبن الكريمي مع الكاكاو والكريما السائلة والقهوة سريعة الذوبان والفانيلا بالخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة حتى يصبح متجانس.

2- أضيفي السكر مع استمرار الخفق.

3- جهزي صينية مستطيلة للكيك مقاس 8 انش وبطنيها بورق البلاستيك الشفاف مع الحرص على ترك جوانب البلاستيك لخارج الصينية.

4- وزعي حبات الويفر في قاعدة الصينية.

5- أضيفي نصف كمية مزيج الجبن الكريمي ثم ضعي فوقها طبقة أخرى من الويفر.

6- وزعي فوق الطبقة الثانية من الويفر باقي كمية مزيج الجبن وغطي الصينية بالورق البلاستيك  وأدخليها الفريزر ليلة كاملة.

7- عند التقديم أزيلي البلاستيك واسحبي الكيك من الصينية.

8- ضعي الكيك المجمد في طبق التقديم وصبي فوقه الشوكولاتة المذوبة وقطعيها وقدميها.

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