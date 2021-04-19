جمعية مكافحة مرض الدرن والتدخين تُكرم قيادات الصحة ببني سويف



أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، أن جمعية مكافحة مرض الدرن والتدخين، كّرمت عددًا من الاطباء وقيادات المديرية، بمناسبة اليوم العالمي للدرن، لجهودهم في مجال تقديم الخدمة الصحية.



وأكدت مديرية الصحة، في بيان صحفي ـ نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك" ـ أن التكريم شمل كل من: السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور احمد بغدادي، مدير الطب العلاجي والدكتورة امنية حسن ابوجبل مدير الطب الوقائي، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والطوارئ، والدكتور محمد عبد القادر مدير ادارة التدريب.



كما شمل التكريم، كل من: مديري مستشفيات الحميات والصدر وناصر العام والواسطي المركزي، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة الدرن والتدخين، وعيد مصطفى امين الصندوق بالجمعية، ويوسف عبد المنعم سكرتير الجمعية.

