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صحة المنيا تحرر 26 مخالفة لصيدليات خلال حملات رقابية
الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:22 م
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 191 منشأة طبية، ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، بجميع مراكز المحافظة، حيث اسفرت الحملات عن تحرير 26 محضر لصيدليات مخالفة، مؤكدًا على استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية، بهدف لإحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 191 منشأة طبية، ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، بجميع مراكز المحافظة، حيث اسفرت الحملات عن تحرير 26 محضر لصيدليات مخالفة، مؤكدًا على استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية، بهدف لإحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.
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