صحة المنيا تحرر 26 مخالفة لصيدليات خلال حملات رقابية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 191 منشأة طبية، ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، بجميع مراكز المحافظة، حيث اسفرت الحملات عن تحرير 26 محضر لصيدليات مخالفة، مؤكدًا على استمرار الحملات التفتيشية داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية، بهدف لإحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.