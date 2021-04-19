للرجال.. اعرف أسباب وعلاج احمرار الوجه

يقدم موقع "لافام" طرق علاج إحمرار الوجه للرجال، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي، حيث أن الاحمرار ينجم من اللدغات والطفح الجلدي والأكزيما وحساسية الدواء وحروق الشمس وخلافه.





علاج احمرار الوجه





تعتمد علاجات احمرار الوجه على سبب ذلك، ويمكن أن تتضمن الأمثلة تجنب المهيجات أو مسببات الحساسية التي تسببت في احمرار بشرتك في المقام الأول.





وتشمل العلاجات الأخرى لاحمرار الوجه ما يلي:





- تطهير المنطقة المصابة بالماء والصابون.





- تناول الأدوية مثل مضادات الهيستامين لتقليل التهيج.



