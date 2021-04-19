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مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، تدعيم صفوف الفريق بضم بدائل لهدفي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل وهما جاستون سيرينو وشالولايل.


 بدائل هدف الأهلي في صن داونز الجنوب إفريقي من جانبه ذكرت صحيفة "ذا ساوث أفريكان" الجنوب إفريقية:"وافق ماميلودي صنداونز على التعاقد مع المهاجم السلوفاكي بافول شافرانكو من فريق سيبسي أو إس كي الروماني في صفقة قيمتها 12 مليون راند (700 ألف يورو)". 



 وأضافت :"اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا غير معروف جيدًا على الساحة الدولية ولن يكون مألوفًا للعديد من مشجعي كرة القدم في جنوب إفريقيا، ناهيك عن مشجعي صن داونز أنفسهم، ومع ذلك فقد سجل 15 هدفا وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 63 مباراة في دوري الدرجة الأولى الروماني". 


 وأوضحت الصحيفة أن شافرانكو البالغ من العمر 26 عامًا وقع عقدًا مدته 3 سنوات مع الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز، على أن يصل إلى جنوب إفريقيا بعد الانتهاء من التزاماته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية.


 وواصلت الصحيفة :"عندما يصل لاعب إلى نادٍ ما بتكلفة مالية كبيرة، فمن أجل تحقيق التوازن، فإن لاعبًا آخر بنفس التكلفة يحتاج عادةً إلى المغادرة". 


 وأردفت :"أثار وصول شافرانكو المرتقب إلى حامل لقب دوري جنوب إفريقيا تساؤلات فورية حول مستقبل واحد أو اثنين من مهاجمي ماميلودي صنداونز الحاليين.. فلطالما كان جاستون سيرينو هدفاً للمدرب السابق بيتسو موسيماني وفريقه الأهلي". 


 واستمرت :"يبدو أن التوقيع مع لاعب يبلغ من العمر 26 عامًا وخفض راتب المخضرم سيرينو البالغ من العمر 30 عامًا أمر منطقي من الناحية المالية ومن حيث الحفاظ على معدل أعمار الفريق". 



 وأتمت الصحيفة :"لاعب آخر طلبه الأهلي هو بيتر شالولايل، الذي ظهر بحالة جيدة مع صن داونز هذا الموسم ومازال يبلغ من العمر 27 عامًا، مما يشير إلى أنه لن يكون من مصلحة النادي الجنوب إفريقي التخلص منه".

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