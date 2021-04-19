Advertisements

شباب الصحفيين تكشف عن أزمة جديدة تواجة معتز مطر وزوبع في إسطنبول

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:24 م
هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين
هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين
Advertisements
كشفت جبهة شباب الصحفيين عن أزمة جديدة تواجة مذيعي جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا من أصحاب الاستثمارات في إسطنبول بعد توقف برامجهم واقتراب موعد رحيلهم، مؤكدة على أن اكثر المتضررين معتز مطر وحمزة زوبع.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن الإرهابي معتز مطر بدأ في إجراء اتصالات مكثفة للبحث عن مشتري لبيع نادي موركيدي للشواذ والمتحولين جنسيا والذي يمتلكة في شارع الإمام عدنان بميدان الاستقلال باسطنبول حيث كان الخائن معتز اشتراة بمبلغ 750الف يورو كنوع من الاستثمار.

وأضاف طوالة: أن الإرهابي المدعو حمزة زوبع يبحث هو الآخر عن بيع 4بيوت دعارة يمتلكهم  في"اورتا حصار"التابعة لمدينة طرابزون التركية حيث سبق وأن أغلقت هذه البيوت لأنها غير مرخصة وتم توفيق اوضاعة ليستثمر اموالة في الدعارة المرخصة في تركيا

وأشار رئيس الجبهة إلي ان معتز وزوبع ومن على شاكلتهم من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد من الذين صدعونا كذباً وزوار بشعارات وهمية وخطب رنانة عن الأخلاق والقيم والمبادئ وهم أبعد بكثير عن ذلك يستثمروا أموالهم في الدعارة ويخرجون علينا مستغلين الدين لتحقيق مخططات الإخوان الافاقون المخربون في الاضرار بالبلاد.. أين حمرة الخجل؟.

أخبار تهمك

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 7 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ساعة و 24 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم الصفقة السحرية

منذ ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي الـ 5 المقبلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

07:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر