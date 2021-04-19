تداول 349 شاحنة و6700 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانىء الهيئة اليوم الإثنين شهدت تداول 349 شاحنة، بينما بلغ حجم تداول البضائع العامة 6700 طن بضائع .





وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان صادر اليوم - أن حركة الواردات شملت 6400 طن بضائع و317 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 300 طن بضائع و32 شاحنة.





وأضاف البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة 3 سفن "محبة والحرية وأمل"، بينما استقبل الميناء سفينتين..كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وعمان .



