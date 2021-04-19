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تداول 349 شاحنة و6700 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانىء الهيئة اليوم الإثنين شهدت تداول 349 شاحنة، بينما بلغ حجم تداول البضائع العامة 6700 طن بضائع .

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان صادر اليوم - أن حركة الواردات شملت 6400 طن بضائع و317 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 300 طن بضائع و32 شاحنة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة 3 سفن "محبة والحرية وأمل"، بينما استقبل الميناء سفينتين..كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين بريدج وعمان .

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