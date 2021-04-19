"لازم تعرفهيا".. علامات تدل على توقف الحب في قلبك

هناك علامات تعرفين من خلالها أن الحب الذي كان بداخلك تجاه شخص معين لم يعد موجود كالسابق، ويقدمها موقع "لافام" فيما يلي.





علامات تدل على توقف الحب في قلبك





- قلة أو انعدام الغيرة، فالغيرة تعد من أهم علامات المحبة، وزوالها من أهم علامات زوال الحب.





- قلة أو عدم اهتمامها بالرجل كالسابق، بالطرق التي اعتادها منها.





- لا تهتم بالهوايات التي يفضّلها الرجل، ولا تولي لها أي اهتمام.





- التأخر بالرد، سواء كان اتصالًا أو رسائل كتابية، فعندما تقع المرأة في حب شخص ما، تحرص على الرد حالًا؛ إذ تكون أحيانًا بانتظار رسائله واتصالاته.





- التفكير بالمستقبل بشكل مستقل عنه تمامًا، وقد تخبرك عنه بكل بساطة.





- تتوقف عن طلب المساعدة ومد يد العون منه، إذ تصبح امرأة مسؤولة عن نفسها.



