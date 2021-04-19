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"لازم تعرفهيا".. علامات تدل على توقف الحب في قلبك

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هناك علامات تعرفين من خلالها أن الحب الذي كان بداخلك تجاه شخص معين لم يعد موجود كالسابق، ويقدمها موقع "لافام" فيما يلي.

علامات تدل على توقف الحب في قلبك

- قلة أو انعدام الغيرة، فالغيرة تعد من أهم علامات المحبة، وزوالها من أهم علامات زوال الحب.

- قلة أو عدم اهتمامها بالرجل كالسابق، بالطرق التي اعتادها منها.

- لا تهتم بالهوايات التي يفضّلها الرجل، ولا تولي لها أي اهتمام.

- التأخر بالرد، سواء كان اتصالًا أو رسائل كتابية، فعندما تقع المرأة في حب شخص ما، تحرص على الرد حالًا؛ إذ تكون أحيانًا بانتظار رسائله واتصالاته.

- التفكير بالمستقبل بشكل مستقل عنه تمامًا، وقد تخبرك عنه بكل بساطة.

- تتوقف عن طلب المساعدة ومد يد العون منه، إذ تصبح امرأة مسؤولة عن نفسها.

- لا تحتمل طريقة مزاحه، ولا تعدّها أمرًا مضحكًا بالنسبة لها.

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