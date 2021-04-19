Advertisements
"لازم تعرفهيا".. علامات تدل على توقف الحب في قلبك
الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:25 م
Advertisements
هناك علامات تعرفين من خلالها أن الحب الذي كان بداخلك تجاه شخص معين لم يعد موجود كالسابق، ويقدمها موقع "لافام" فيما يلي.
علامات تدل على توقف الحب في قلبك
- قلة أو انعدام الغيرة، فالغيرة تعد من أهم علامات المحبة، وزوالها من أهم علامات زوال الحب.
- قلة أو عدم اهتمامها بالرجل كالسابق، بالطرق التي اعتادها منها.
- لا تهتم بالهوايات التي يفضّلها الرجل، ولا تولي لها أي اهتمام.
- التأخر بالرد، سواء كان اتصالًا أو رسائل كتابية، فعندما تقع المرأة في حب شخص ما، تحرص على الرد حالًا؛ إذ تكون أحيانًا بانتظار رسائله واتصالاته.
- التفكير بالمستقبل بشكل مستقل عنه تمامًا، وقد تخبرك عنه بكل بساطة.
- تتوقف عن طلب المساعدة ومد يد العون منه، إذ تصبح امرأة مسؤولة عن نفسها.
- لا تحتمل طريقة مزاحه، ولا تعدّها أمرًا مضحكًا بالنسبة لها.
Advertisements