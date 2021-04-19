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الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن أنه بداية من الغد تنكسر الموجة شديدة الحرارة بقيم تتراوح من ١٠: ١٢ درجة في درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة على أن يظل الصعيد شديد الحرارة.

وأعلنت "الأرصاد"، عن دخول الجبهة الباردة على غرب البلاد بحيث تشعر مدن (السلوم ومطروح ) بتحسن في الأحوال الجوية، وانخفاض في درجات الحرارة.

وتتقدم الجبهة الباردة تدريجيًا خلال اليوم حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية على المدن الساحلية، حيث تشهد تحسنا في الشعور بدرجة الحرارة على أن تصل تأثيرها ليلا إلى القاهرة.
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

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