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الحكومة الإسبانية ترفض فكرة السوبر الأوروبي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الإثنين عدم دعمها لمشروع دوري السوبر الأوروبي الذي تروج له عدة أندية أوروبية كبرى وطالبت رؤساء الأندية الإسبانية الثلاثة المشاركة فيه، ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، بالحوار للتوصل لحل متفق عليه.

وأعلنت الحكومة أن رفضها للمشروع يقوم على أنه تم التفكير فيه واقتراحه من دون الحصول على دعم المنظمات المعنية بالرياضة، سواء الوطنية أو الدولية.

 وأشارت إلى أن وزير الثقافة والرياضة الإسباني خوسيه مانويل رودريغيث أوريبيس، عقد اجتماعات وأجرى محادثات طوال اليوم مع الأطراف المعنية بكرة القدم الإسبانية والقارية.

 وتحدث أوريبيس تحديداً مع رؤساء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، فضلاً عن رؤساء ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

 وشدد خلال المحادثات على ضرورة العودة إلى مسار الحوار والتوصل إلى حل متفق عليه ويكون مناسباً لكرة القدم والرياضة بشكل عام ويحظى بدعم المنظمات الوطنية والدولية والفرق والمحترفين والجماهير بشكل عام.

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