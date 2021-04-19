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الري: تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ببني سويف

الإثنين 19/أبريل/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
مصطفي الملاح
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تمكنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري من تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات علي آراضي أملاك ري اليوم الاثنين على مساحة ٧ آلاف و١٥٠ مترا مربعا وذلك خلال حملة موسعة بمركز بني سويف.

واكدت الادارة المركزية - في بيان أصدرته وزارة الموارد المائية والري اليوم - أن الإزالات شملت 5 قرارات ردم على مسطح 5600 م٢ و3 قرارات مباني علي مسطح 1550 م٢.

جدير بالذكر أن الادارة المركزية للموارد المائية نفذت ايضًا 6 قرارات إزالة على مسطح 900 م٢ بمركز بني سويف زمام الإدارة العامة لحماية النيل ببني سويف يوم السبت الماضي وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للإزالات بالموجه السابعة عشر
الري: تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ببني سويف
الري: تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ببني سويف
الري: تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ببني سويف
الري: تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ببني سويف
الري: تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ببني سويف
الري: تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ببني سويف

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وزارة الري بني سويف ازالات

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