برلمانية: ثأر الداخلية لـ نبيل حبشي رسالة بأن أمن مصر ومواطنيها خط أحمر

ثمنت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، جهود وزارة الداخلية المصرية في استهداف عناصر تنظيم داعش الذي قاموا باغتيال الشهيد نبيل حبشي القبطي المواطن الشمال سيناوي والذي اختطفه التنظيم منذ أشهر من سيناء والذي يعرف عنه التسامح والخدمة ورعاية المصريين في شمال سيناء.



وأضافت "محروس" في بيان لها، اليوم، أن هذه الخصال الوطنية سبب استهداف هؤلاء الإرهابيين له فبعد ان ذابت قلوب المصريين حزنأ،أمس، بعد نشر فيديو القتل جاءت سرعة الرد من وزارة الداخلية لتثلج قلوبنا بأخذ ثأر إبن من ابناءها المصريين وتبعث رسالة قاطعة وحادة أن أمن المواطن المصري واستقرار مصر هو أولوية قصوي.



وأشارت عضو حقوق النواب، إلى أن الرسالة التي حاول هؤلاء الإرهابيين تخويفنا بها وهو أن التعاون مع القوات المسلحة جريمة تستحق الموت هي رسالة موهومة وحياة ضعيفة لتلك الجماعات الإرهابية بعد أن فشلت خطتهم السابقة في إثارة الفتن الطائفية والتي جاءت بنتيجة عكسية من زيادة لحمة النسيج الوطني المصري.



وتابعت "محروس" أن شعب مصر كان دومًا وسيظل سند للوطن وداعم للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لافتة إلى أن الدولة ستستخدم كل قواتها في الدفاع عن مواطنيها بغض النظر عن العقيده أو الانتماء في ظل دولة القانون وترسيخ قيم المواطنة التي يحرص الرئيس السيسي دومًا على تفعيلها والتأكيد عليها.

