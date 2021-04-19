حفيد صنايعية كسوة الكعبة يكشف تفاصيل مثيرة عن هذه المهنة (فيديو)

كشف أحمد عثمان القصبجي، حفيد صنايعية كسوة الكعبة في مصر، عن تفاصيل مهنة والده وجده وكيف تعرف على أصول هذه المهنة منذ أن كان في التاسعة من عمره.



وقال "القصبجي" في حواره مع الإعلامي يسري الفخراني ببرنامج "باب رزق" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "كانت هذه الورشة هي بيت جدي وتحولت بعد ذلك إلى ورشة، وكان قد تولى رئاسة مصلحة كسوة الكعبة من 1924 وحتى 1926".



وأضاف "نقوم حاليا بصناعة نموذج نسخ طبق الأصل من الكسوة المصنوعة حاليا في المملكة العربية السعودية، ويتم استخدام خيوط من الفضة ومطلية بالذهب، يتم استخدامها في تطريز الآيات المتواجدة على كسوة الكعبة".



وتابع "الحزام الملفوف حول كسوة الكعبة مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية، وهناك بعض الكلمات المكتوبة في الزوايا الموجودة في الكعبة".

