محافظ بني سويف الأمهات يُكرًم الفائزات بمسابقة التضامن: "لو بإمكاني أكرم كل أمهات مصر" (صور)



شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، الفعالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في المسابقة الرسمية للوزارة على مستوى المحافظة لهذا العام.



وذلك في اطار الاحتفال السنوي بعيد الأم والأسرة 2021 وبحضور إحسان عبد اللطيف أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد شكري مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف.



محافظ بني سويف

وفى كلمته ثمن محافظ بني سويف، الدورالعظيم للأم المصرية، ورسالتها في صناعة واعداد الأجيال المتعاقبة، وصناعة رجال المستقبل، قائلًا: "مهما كان حجم التكريم والاشادة فإننا لن ولم نوف الأم حقها في التكريم الذى يليق بها ويعبر عن العرفان بدورها في الحياة".



وأضاف: "لو كان بالإمكان لكرمنا كل أمهات مصر العظيمات، مشيرا إلى أن المرأة المصرية كانت وستظل بحق الرمز والقدوة للإيثار والتضحية والبذل والعطاء والجود بدون مقابل، سواء على الجانب الأسرى ودورها الاجتماعي في منظومة التنشئة أو على الجوانب العملية والمهنية والقيادة".



اسماء الأمهات المكرمات

وسلًم محافظ بني سويف، شهادات التقدير والجوائز للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، لهذا العام، حيث ضمن لوحة شرف المكرمات: فاتن طاهر السيد "بندر بني سويف والأم المثالية على مستوى المحافظة"، ود.هبة عبد العظيم محمد "بندر بني سويف"، وإيمان محمود محمد "مركز بني سويف"،



وفاطمة عبد الفتاح عثمان "مركز ناصر" ومني حسن محمد عبد الفتاح "مركز الواسطي"، وثريا محمدعبد الجواد "مركز اهناسيا"، وسلوى أحمد عيسوي "مركز ببا"، حنان عبد الحميد عبد العظيم "مركز سمسطا"، نجاح سعدأحمد "مركز الفشن"، وعبير محمد محمود "مركز اهناسيا والأم البديلة الأولى على المحافظة"،



ومنال شعبان فهمي "أم لابن معاق ـ مركز ببا"، وسوهير بنيامين حنا "أم معاقة ـ بندر بني سويف" وفوزية أحمد أبو زيد "أم مُعيلة بندر بني سويف" ومنال محمد أحمد "أم التضامن الاجتماعي"، وأم الشهيد "محمود عادل أحمد" من بندر بني سويف" ووالد الشهيد "ربيع فتحى محمد" من مركز سمسطا.

