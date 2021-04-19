في الحلقة السابعة من "نسل الأغراب".. أمير كرارة يُهدد أحمد السقا بالقتل إذا لم يسلمه والدته







بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة السابعة من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت أحداث الحلقة حول زيارة "غفران" أمير كرارة لـ"عساف" في منزله، وتهديده له بأن سيقتله إذا لم يسلمه والدته في الساعة الثانية عشر من الغد، فيخبره أنه يرغب في ألا يُعيدها له، لأنه يَصْعبُ عليه أن يتركه حيًّا، لأنه يشتاق لقتله أكثر من اشتياقه لوالدته، وبعد ذلك يجتمع"غفران" باخوته وأقاربه، ويبدأ بالسؤال عن عدم تواجد "نميري"، ويطلب منهم تجهيز الرجال لأنه أعطى عساف مهلة ٢٤ ساعة لتسليمه والدته.



اخبار خادمة "جليلة"مي عمر بذلك الأمر وتطلب منها أن تذهب لـ"عساف" أحمد السقا مرة أخرى لتخبره أنها تريد مقابلته.



زيارة"نميري"محمد جمعة لـ "عزيزة" منة فضالي لكي يطمئن عليها، فتخبره أنها بعثت إليه بشأن شقيقهم"عساف" لأنه يصعب عليها لأنه بمفرده، فيخبرها أنه لم يكن يدري أنه اكبرهم سنًا حين كان "عساف" قويًا وأنه لم يخف عليه في الماضي مثلما يخف عليه حاليًا،

ليخبرها أنه سيقف معه، فترفض زوجته ذلك الأمر، وتخبره أنه إذا وقف معه سوف يخسر زوج شقيقته محمد مهران، فتنفعل عليها" عزيزة"، وتخبرها أنها من حقها أن تخاف على زوجها وعلى أولادها وعلى زعل شقيقتها وزوجها، ولكن ليس من حقها أن تستكتر عليهم خوفهم على شقيقهم.



فيخبره زوج شقيقته "عزيزة" أن "غفران" عند اجتماعهم بالأمس قد سأل عنه، ويخبره أنه بأفعاله سوف يخسر "غفران"، ويطلب منه ألا يقف مع "عساف" فينفعل عليه، ويخبر زوجته بأنه بأفعاله سوف يدخل نفس القبر مع "عساف".



"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.