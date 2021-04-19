النقد الدولي: تراجع معدل التضخم بمصر إلى 4.8% خلال عام 2021

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في 2021، وصولا إلى 5.7% في 2022، مقارنة ب` 3.6% في 2020، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8% في 2021، مقارنة ب` 5.7% في 2020.





جاء ذلك في (إنفوجرافيك) نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، بعنوان (توقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي خلال عامي 2021 و2022).





وعالميا، توقع الصندوق - فى تقرير بعنوان (آفاق الاقتصاد العالمي)- أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% في 2022; رابطا تسريع الحصول على اللقاحات بإضافة 9 تريليونات دولار جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025، كما توقع أن يسجل معدل نمو التجارة العالمية 8.4% في 2021، وأن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود (السياحة، والنقل) ضعيفة حتى يتم احتواء الوباء.

وعلى الجانب الإفريقي، توقع الصندوق استمرار وباء كورونا في إلحاق خسائر كبيرة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب أكبر انكماش في المنطقة (-1.9%) في 2020، مع توقعات أخرى بانتعاش النمو ليصل إلى 3.4% في 2021، وهو أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل الوباء.