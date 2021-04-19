"أم تقتل بنتها ومحامي ينصب على الناس".. أبرز جرائم الأسبوع بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الجرائم،كانت تتراوح مابين قتل طفلة على يد والدتها، ومابين انتحار طفلة وانتحال صفة ضابط



وتنوعت تلك الجرائم في طريق تنفيذها، تارة بالخنق وتارة بالنصب.



ترصد "بوابة الفجر" في هذا التقرير جرائم القتل التي شهدتها محافظة الجيزة خلال أسبوع.



أم تقتل طفلتها بالخنق



شهد مركز أوسيم، بمنطقة الجيزة، واقعة قتل الطفلة "ريتاج" على يد والدتها، إثر تعرض الأم لمرض نفسي دفعها لذلك



وكشفت تحقيقات نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، عن تفاصيل خنق طفلة تدعى "ريتاج سلامة" تبلغ من العمر ٣ سنوات على يد والدتها بمركز أوسيم، حيث اعترفت الأم بإرتكاب الواقعة



واعترفت الأم أمام النيابة، أنه مساء الواقعة، كان شقيقها الأكبر الذي يبلغ من العمر ١١ عامًا يلعب خارج المنزل، وكانت الطفلة برفقتها تلهو وتلعب في صالة الشفة وفجأة قامت بخنقها، وعقب ذلك أخذت الطفلة ووضعتها على السرير، وجاء الزوج من عمله اعتقادًا أن الطفلة نائمة، وفي صباح اليوم التالي أبلغت زوجها أنها خنقت الطفلة، وعلى الفور أبلغ الشرطة.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن والدة الطفلة تعاني من مرض نفسي منذ فترة، مما دفعها لخنق نجلتها.



انتحار طفلة ١٢ عام بالوراق



وبعد عدة أيام، استيقظ أهالي منطقة الوراق، لواقعة مأسوية، إثر قدوم طفلة تبلغ من العمر ١٢ عامًا لانتحارها داخل منزلها.



وكشفت تحقيقات نيابة الوراق، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة انتحار طفلة تدعى "ياسمين.أ" تبلغ من العمر ١١ عامًا مشنوقة بسقف صالة الشقة بالوراق، أنه في يوم الواقعة ذهب شقيقها الأصغر مع خالته للسوق لشرائها بعض المستلزمات.



وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشار ماجد فهمي وكيل النائب العام، وسكرتيره كريم سرحان، وأثناء عودة الطفل للمنزل عثر على جثة شقيقته معلقة بسقف الصالة، مما انتابه حالة من الفزع فأطلق صرخات عالية، فأسرعت خالته لشقة شقيقتها فوجدت الطفلة معلقة.



وأدلت والدة الطفلة بأقوالها، أنها تعمل "بائعة سمك" فخرجت هي وزوجها للعمل، وأن نجلتها كانت دائمًا تلعب مع الأطفال خارج المنزل، بالإضافة أنها كانت دائمًا تلعب في الألعاب الإلكترونية مع الأطفال المنتشرة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنها لا تعلم ماهي الألعاب.



وطمعا في المال، أقدم خفير وصديقه لمقتل سيدة مُسنة داخل مسكنها بالهرم، لسرقة مصوغاتها الذهبية.



وكشفت تحقيقات نيابة الهرم، بجنوب الجيزة عن تفاصيل مقتل سيدة في عقدها الثامن من العمر على يد إثنين، أن أحداهما يعمل خفير والآخر عاطل بالهرم



وافادت التحقيقات، أن الخفير هو المخطط للواقعة، لأنه يعمل حارس على الفيلا التي تقطن بها الضحية، ويعلم أنها تقطن بمفردها ويتردد عليها أقاربها من الحين للآخر، فاستعان بالآخر لمساعدته في الدخول لفيلا السيدة وسرقتها دون أن تشعر، وبمجرد دخولهما للمكان شعرت بهما الضحية، فقاما بخنقها وتركها جثة هامدة على الأرض.



محامي ينتحل صفة ضابط شرطة



وفي منطقة العجوزة، انتحل محامي صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين.



كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة انتحال محامي يبلغ من العمر ٤٢ عامًا صفة ضابط شرطة بمنطقة العجوزة، أن المتهم دخل محل (كشك) وأوهم صاحبة أنه ضابط شرطة.



وأدلى صاحب الكشك في أقواله أمام النيابة، أن المتهم أوهمه أنه ضابط شرطة بالمنطقة، وكانت هناك عربية شرطة تنتظره في آخر الشارع، مضيفًا، أنه طلب منه (علبه سجائر) وبإبلاغه سعرها، قال لي"أنت بتبيع أغلى من التسعيره، أنا ضابط وهبلغ عنك"، بالإضافة إلى أنه طلب منه أن يدفع ٥٠٠ جنيه لعدم الإبلاغ عنه



وأضاف صاحب الكشك في أقواله، أنه بالفعل دفع له مبلغ ٥٠٠ جنيه، بالإضافة أنه طلب "٥ علب سجائر" لبقية الأشخاص الذين ينتظروه في عربية الشرطة، مشيرًا أنه أنتابه الشك في شخصيته فعلى الفور، أبلغ عنه.



