ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

تأكد غياب أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل، في الدوري المصري الممتاز.

وحصل بيكهام على بطاقة صفراء أمام بيراميدز والإسماعيلي بالإضافة الى حصوله على بطاقة صفراء أمام الزمالك، في لقاء أمس، والذي فاز به المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقائق 21 و 34، في حين سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 31.

ويعاني الأهلي من أزمة في مركز الظهير الأيمن في لقاء سموحة المقبل، بسبب غياب محمد هاني بعد الإصابة في العضلة الضامة، ومن المتوقع أن يلعب أكرم توفيق أساسيًا في تشكيل الأهلي أمام سموحة في مركز الظهير الأيمن.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 30، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 12 مباراة، في حين يظل الزمالك في المركز الأول برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.