ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة
تأكد
غياب أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن
مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل، في الدوري المصري
الممتاز.
وحصل
بيكهام على بطاقة صفراء أمام بيراميدز والإسماعيلي بالإضافة الى حصوله على
بطاقة صفراء أمام الزمالك، في لقاء أمس، والذي فاز به المارد الأحمر بهدفين
مقابل هدف.
سجل
هدفي الأهلي محمد شريف في الدقائق 21 و 34، في حين سجل محمود عبد الرازق شيكابالا
هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 31.
ويعاني
الأهلي من أزمة في مركز الظهير الأيمن في لقاء سموحة المقبل، بسبب غياب محمد
هاني بعد الإصابة في العضلة الضامة، ومن المتوقع أن يلعب أكرم توفيق أساسيًا
في تشكيل الأهلي أمام سموحة في مركز الظهير الأيمن.
وبهذا
الفوز، ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 30، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب
الدوري المصري الممتاز من 12 مباراة، في حين يظل الزمالك في المركز الأول برصيد
33 نقطة من 15 مباراة.