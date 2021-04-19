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استشاري: شهر رمضان فرصة ذهبية لإنقاص الوزن (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن شهر رمضان فرصة ذهبية لإنقاص الوزن، مشيرًا إلى أنه من خلال تعليمان بسيطة جدا يستطيع من يعانى من زيادة في الوزن أن يخس ما يتراوح ما بين 10 إلى 20 كيلو والعودة لوزنه الطبيعي والصحي.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شهر رمضان فرصة لإنقاص الوزن بشكل صحي وطبيعي أو زيادة الوزن بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك من يتناول السكريات بشكل كبير في الشهر الكريم ويعتبر ذلك من أخطر الأطعمة على مريض السمنة ولا بد من التوازن في كل شىء مع شرب المياه بشكل كبير خلال رمضان.

وتابع: "تناول 5 وجبات يوميًا بنسب قليلة في الأيام العادية لا يؤدي إلى زيادة الوزن على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن 10 كيلو في شهر رمضان، من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

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