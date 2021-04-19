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استشاري: الحموضة قد تسبب الشعور بالجوع الكاذب

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن البعض قد يشعر بالحموضة، وهذا قد يؤدي إلى الشعور بالجوع الكاذب، مضيفًا أن شرب القهوة غير مناسب لمن يعاني من الارتجاع أو مشاكل في المعدة، معقبًا: "الحموضة بتترجم في المخ أحيانًا على أنه شعور بالجوع".

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن العمليات الجراحية تحسن من الحياة، والحديث عن الشعور بالجوع عند إجراء عمليات تكميم المعدة؛ مما يؤدي إلى تناول العديد من الوجبات في اليوم وصولًا لـ10 مرات، فهذا يعني أن هناك مشكلة في العملية، ويجب أن تحل.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لمتابعة من أجرى عمليات جراحة السمنة لمدة 6 شهور، والتأكيد على الاهتمام بالبروتين والفاكهة والخضروات، والقليل من السكريات، معقبًا: "بعد أول 6 شهور هتعيش مستريح".

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