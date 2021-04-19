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تفاصيل اعادة محاكمة المتورطين فى أحداث شرطة العدوة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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واصلت محكمة جنايات المنيا،اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة 64 متهما، من المتورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، والسابق معاقبتهم غيابيا بإحكام بالسجن، تتراوح ما بين 3 – 15 عاما.

وتناقشت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد حنفي، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون، واندروس فهمي، قرارها في جلسة مارس الماضي، السبت الماضي، بفحص الفيديوهات المحرزة من خلال لجنة فنية من التليفزيون في حضور المتهمين.

يذكر أن،مركز شرطة العدوة، قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض على المتهمين على دفعتين «الأولي» و«الملحق». وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح مابين 3- 15 عاما، وتم أعادة محكمة المتهمين لتغيبهم في الحكم الأول.
إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
اتخذت مطرانية الأقباط الكاثوليك في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، إجراءات وقرارات جديدة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع حالات الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وأصدرت المطرانية برئاسة الأنبا باسيليوس، بيانًا، اليوم الإثنين، موجه لجميع الآباء الكهنة والراهبات والشعب، تضمن عودة الاحتفالات بالقداسات وكذلك بقداس أحد الشعانين وأسبوع الآلام والجمعة العظيمة، وقداس عيد القيامة المجيد مع مراعاة اتخاذ أقصى درجات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويمنع من الدخول من يخالف ذلك.

وتضمنت الإجراءات أيضًا، عدم استقبالات رسمية يوم عيد القيامة المجيد، واستمرار غلق قاعات الاحتفالات، ويُجرى الصلاة على المنتقلين بمرض كورونا في فناء الكنيسة، وتعليق الأنشطة والخدمات والاحتفالات

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