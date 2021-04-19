تأجيل افتتاح نادى سيتى كلوب فرع شبين الكوم لوقت لاحق تضامنا مع حادث قطار بنها

















أكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشآت الرياضية، تأجيل الافتتاح الرسمى لفرع نادى سيتى كلوب، بشبين الكوم، والذى كان مقررا له غدًا الإثنين، نظرا لحادث قطار بنها، الذى وقع ظهر اليوم، الأحد، مقدما واجب العزاء لاسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء للمصابين.





وأشار الوزيرى إلى أن الفرع يعمل بشكل طبيعى، ويستقبل الأعضاء، ويقدم كل الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية.



